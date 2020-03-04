فيديو.. ماذا أهدى الشيخ عادل الكلباني للطفل حمزة؟

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

استضاف برنامج الراصد الطفل حافظ القرآن حمزة عبدالحكيم أيوب؛ احتفاء به وتقديرًا لحرصه على حفظ القرآن الكريم.

وخلال الحلقة ورد اتصال هاتفي من الشيخ عادل الكلباني، حيث أعلن إهداء الشاب حمزة هدية قيمة.

Advertisements

وسأل مقدم الحلقة الشيخ الكلباني ما هي هذه الهدية، فقال: إنه سيهدي الشاب عبدالحكيم أيوب “هاتف آيفون”.

وقال الطفل حمزة: أشكر الشيخ عادل الكلباني شكرًا كثيرًا على هذه الهدية.

وتابع الشاب قائلًا خلال الحلقة: إنه يذهب إلى حلقات تحفيظ القرآن، حيث تقوم والدته بتوصيله؛ لحرصها على أن يحفظ ولدها القرآن الكريم.

وقال الشاب حمزة: إنه بفضل الله تمكن من حفظ وختم القرآن الكريم كاملًا.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر