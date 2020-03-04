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فيديو.. قبضة رجال الأمن مصير كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة
ضبط مخالفين للذوق العام ومتحرشين بفتيات
متابعات الخليج 365 - الرياض
وتمكنت قوات الأمن من ضبط شابين أطلقا النار على اثنين، إثر خلاف بينهما في حائل، وبعد تلقي البلاغ مباشرة تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كما رصدت قوات الأمن قيام فتاتين بمخالفة الذوق العام والآداب العامة في عنيزة، حيث تم ضبطهما بعد تلقي بلاغ مباشرة عن الحالة.
وفي جدة قام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات في أحد المجمعات التجارية بجدة، وتم القبض عليهم بعد البلاغ.
وفي الرياض مشاجرة بين مجموعة من الوافدين نتيجة خلاف سابق بحي النسيم، حيث تم القبض عليهم خلال 12 ساعة.
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