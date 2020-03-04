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غرق 13 قردا في بركة مياه بنيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاتماندو

أعلن مسؤول حكومي محلي في نيبال أن 13 من القرود البرية غرقت في بركة مياه بقرية غربي نيبال.

وقال رئيس الحرس المحلي كول باهادور كونوار إن الحادث وقع في بركة مياه اصطناعية في بلدية جورخا، على بعد نحو 140 كلم غرب كاتماندو، فيما كانت القرود تحاول إنقاذ قرد بالقطيع كان يتعرض للغرق.

وأضاف «مياه الأمطار التي تساقطت الليلة الماضية أدت إلى اكتظاظ البركة بالمياه، وأن القرود سقطت في البركة واحدا تلو الآخر وغرقت».