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وزير صحة يعترض على تأجيل مباراة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

قال وزير الصحة في ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية كارل- جوزيف لومان، إنه لا يرى ضرورة لتأجيل المباراة المقررة بين بوروسيا مونشنجلادباخ وضيفه بوروسيا دورتموند السبت المقبل في المرحلة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وذلك رغم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وأكد لومان أمس خلال وجوده في دوسلدورف، أن سلطات الصحة المحلية لا ترى أي داع لتأجيل المباراة.

وكانت مجلة «كيكر» قد ذكرت الثلاثاء أن بوروسيا دورتموند سيلغي جولتيه المقررتين عقب الموسم الحالي إلى الصين والهند، بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لكن كرة القدم في ألمانيا لم تتأثر حتى الآن بالأزمة.