محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف برنامج "الإسعافات الأولية والانعاش القلبي والرئوي (CPR) والتوعية والتثقيف من الأوبئة".

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه البرامج تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء. 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 09:54 PM Advertisements بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي "مدني الطائف" يُقيم برنامج "الإسعافات الأولية والتوعية والتثقيف من الأوبئة" "مدني الطائف" يُقيم برنامج "الإسعافات الأولية والتوعية والتثقيف من الأوبئة" أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف برنامج "الإسعافات الأولية والانعاش القلبي والرئوي (CPR) والتوعية والتثقيف من الأوبئة".

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه البرامج تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء. الكلمات المفتاحية ، "مدني الطائف" يُقيم برنامج "الإسعافات الأولية والتوعية والتثقيف من الأوبئة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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