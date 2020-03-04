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توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بنسخته السادسة، التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، بعدما تغلب في المباراة النهائية على نظيره المنتخب التونسي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.
ويدين منتخب السنغال بالفضل إلى نجمه سامبا دالو، صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
يشار إلى أن 16 منتخباً شارك في منافسات البطولة، هي: العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالثة، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 09:41 PM
تغلبت على تونس بهدف دون ردالسنغال بطلة النسخة السادسة من كأس العرب لمنتخبات الشباب
توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بنسخته السادسة، التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، بعدما تغلب في المباراة النهائية على نظيره المنتخب التونسي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.
ويدين منتخب السنغال بالفضل إلى نجمه سامبا دالو، صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
يشار إلى أن 16 منتخباً شارك في منافسات البطولة، هي: العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالثة، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.
، السنغال بطلة النسخة السادسة من كأس العرب لمنتخبات الشباب ،
المصدر : الخليج 365
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