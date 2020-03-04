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دشن نائب رئيس التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة سعيد الزبيدي، ملتقى الإرشاد التقني والمهني بالكلية التقنية بمحافظة تربة، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية سامي العتيبي ومشرف الإرشاد سعد البقمي وعددٍ من رؤساء الإدارات الحكومية.
وتفصيلاً، رحب عميد الكلية التقنية المهندس سامي المقاطي بالحضور، مؤكدًا أن هذا الملتقى يأتي ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي تستهدف لحث الشباب للانخراط في العمل.
واستعرض بعد ذلك فيلم وثائقي عن الكلية التقنية بتربة وما تقوم به جهود يومية، ومن ثم شاهد الحضور فيلمًا آخر عن قصة نجاح لأحد منسوبي الكلية.
وبعد ذلك تجول الحضور في المعرض واستمعوا للشرح من قِبل الطلاب منجزي المشروعات، كما قدمت الكلية على هامش الملتقى عددًا من الفعاليات المصاحبة كان أبرزها المعرض التقني الذي اشتمل على العديد من عروض البرامج التقنية كبرامج الإدارة المكتبية وميكانيكا السيارات والدعم الفني بتعاون بين الكلية التقنية بتربة مع الكلية التقنية برنية.
وفي الختام تم تكريم مجموعة من الشخصيات التعليمية على صعيد الإرشاد الطلابي في المحافظة، ومن ثم التقطت بعض الصور التذكارية.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 09:31 PM
الكلية التقنية أقامت معرضًا اشتمل على العديد من البرامج والمشروعات الطلابية"الزبيدي" يدشن الملتقى الإرشادي لمنشآت التدريب التقني والمهني بتربة
دشن نائب رئيس التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة سعيد الزبيدي، ملتقى الإرشاد التقني والمهني بالكلية التقنية بمحافظة تربة، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية سامي العتيبي ومشرف الإرشاد سعد البقمي وعددٍ من رؤساء الإدارات الحكومية.
وتفصيلاً، رحب عميد الكلية التقنية المهندس سامي المقاطي بالحضور، مؤكدًا أن هذا الملتقى يأتي ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي تستهدف لحث الشباب للانخراط في العمل.
واستعرض بعد ذلك فيلم وثائقي عن الكلية التقنية بتربة وما تقوم به جهود يومية، ومن ثم شاهد الحضور فيلمًا آخر عن قصة نجاح لأحد منسوبي الكلية.
وبعد ذلك تجول الحضور في المعرض واستمعوا للشرح من قِبل الطلاب منجزي المشروعات، كما قدمت الكلية على هامش الملتقى عددًا من الفعاليات المصاحبة كان أبرزها المعرض التقني الذي اشتمل على العديد من عروض البرامج التقنية كبرامج الإدارة المكتبية وميكانيكا السيارات والدعم الفني بتعاون بين الكلية التقنية بتربة مع الكلية التقنية برنية.
وفي الختام تم تكريم مجموعة من الشخصيات التعليمية على صعيد الإرشاد الطلابي في المحافظة، ومن ثم التقطت بعض الصور التذكارية.
، "الزبيدي" يدشن الملتقى الإرشادي لمنشآت التدريب التقني والمهني بتربة ،
المصدر : الخليج 365
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