، بحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً) ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث، احتفالاً اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠ تحت شعار (السلامة أولاً)، احتفالاً بالكلية التقنية والمعهد الصناعي، تحت رعاية محافظ الليث عمران الزهراني، وبحضور مديري الأجهزة الحكومية.
وبدأ الحفل بافتتاح معرض توعوي للمعدات الفنية للدفاع المدني والسلامة، وشارك في المعرض عددٌ من الجهات مثل كلية التقنية وجمعية كفى للتوعية ومؤسسات السلامة.
ثم بدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث وثم كلمة لمدير كلية التقنية، بعد ذلك عرض بعض الأفلام التوعوية والأفلام الوثائقية الأخرى، واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة في الحفل.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذا الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر، ودعا جميع سكان وزوار محافظة الليث للاستفادة من الفعاليات والفقرات التوعوية الهادفة.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 09:28 PM
"القرني": الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطربحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً)
أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث، احتفالاً اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠ تحت شعار (السلامة أولاً)، احتفالاً بالكلية التقنية والمعهد الصناعي، تحت رعاية محافظ الليث عمران الزهراني، وبحضور مديري الأجهزة الحكومية.
وبدأ الحفل بافتتاح معرض توعوي للمعدات الفنية للدفاع المدني والسلامة، وشارك في المعرض عددٌ من الجهات مثل كلية التقنية وجمعية كفى للتوعية ومؤسسات السلامة.
ثم بدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث وثم كلمة لمدير كلية التقنية، بعد ذلك عرض بعض الأفلام التوعوية والأفلام الوثائقية الأخرى، واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة في الحفل.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذا الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر، ودعا جميع سكان وزوار محافظة الليث للاستفادة من الفعاليات والفقرات التوعوية الهادفة.
، بحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً) ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.