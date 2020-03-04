السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم تعليم الشرقية يلتقي بأكثر من ٨٥ من القيادات التربوية بالجبيل



الجبيل 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

عقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم ملتقى حوارياً بالقيادات التربوية بقطاع التعليم بمحافظة الجبيل تحت عنوان "دور القيادة التربوية في تحسين نواتج التعلم" بحضور أكثر من 85 من القيادات التعليمية في الجبيل، وذلك في مدرسة تبوك الابتدائية بمحافظة الجبيل.

وأكد الشلعان أن تحسين نواتج التعلم هو الهدف الرئيس الذي يسعى نظامنا التعليمي لتحقيقه مشيراً إلى أهمية دور قائد المدرسة في تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

من جانبه أشاد مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني بما تحظي به المنطقة ويحظى به التعليم لدى مسؤولي الوزارة من دعم واهتمام، حيث تمثل زيارة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به القيادات التعليمية، وجهودها المباركة في الميدان التربوي على الأصعدة كافة.

وشهد الملتقى مناقشة عدد من أوراق العمل حول جهود مكتب تعليم الجبيل في "نواتج التعلم"، وأدلة الإشراف، كما عُرضت إحدى مبادرات تعليم الجبيل بعنوان"الأنامل الذهبية".

من جهته عقد الشلعان ملتقى آخر اليوم بالقائدات التعليميات، في مدرسة المتوسطة السادسة تحت قيادة التربوية عائشة الحجي.

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21:25ت م

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