السعودية اليوم / الجمعية العلمية السعودية للسكري والمجموعة السعودية للدراسة السمنة تحتفل باليوم العالمي للسمنة



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

احتفلت الجمعية العلمية

وتضمنت الاحتفالية إطلاق حملة "شكل حياتك‏" التي تستهدف توعية المجتمع نحو مرض السكري ومضاعفات وطرق الوقاية منه وبيان أفضل طرق علاجه.

وأكد المتحدثون والمشاركون في المؤتمر رغبتهم في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، واتفقوا على أن السمنة تعد مرضاً نتيجة للمضاعفات التي تسببها.

// انتهى //

21:04ت م

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مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واساحتفلت الجمعية العلمية السعودية للسكري والمجموعة السعودية للدراسة السمنة باليوم العالمي للسمنة الذي يوافق 4 مارس 2020 ، بحضور أكثر من 400 طبيب.وتضمنت الاحتفالية إطلاق حملة "شكل حياتك‏" التي تستهدف توعية المجتمع نحو مرض السكري ومضاعفات وطرق الوقاية منه وبيان أفضل طرق علاجه.وأكد المتحدثون والمشاركون في المؤتمر رغبتهم في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، واتفقوا على أن السمنة تعد مرضاً نتيجة للمضاعفات التي تسببها.// انتهى //21:04ت م0311

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