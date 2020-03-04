السعودية اليوم / مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين يلتقي بولي عهد المملكة المتحدة



لندن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

التقى اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين بصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في العاصمة البريطانية لندن، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه استعرض خلال العلاقات بين البلدين الصديقين.

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21:01ت م

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