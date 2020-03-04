السعودية اليوم / الخارجية السودانية تعلن اكتمال عملية ترحيل الطلاب السودانيين من ووهان إلى أبوظبي



الخرطوم 9 رجب 1441 هـ الموافق 4 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الخارجية السودانية اكتمال عملية ترحيل الطلاب السودانيين القادمين من مدينة ووهان الصينية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعبرت الخارجية فى بيان لها اليوم عن جزيل شكرها وتقديرها لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لما قدمته من عون ومساعدة في هذا الشأن، وفي ظل هذه الظروف ولاستضافتها للطلاب العائدين خلال فترة الحجر الصحي.

وطمأنت الوزارة ذوي الطلاب وجماهير الشعب السوداني أن أبناءنا الطلاب سيعودون إلى أرض الوطن بعد قضاء فترة الحجر الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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20:57ت م

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