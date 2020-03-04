السعودية اليوم / أبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة على طاولة خبراء ومختصي مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية للحرائق بالجبيل الصناعية



الجبيل الصناعية 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

ناقش مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق - الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل - خلال أعمال جلسته الافتتاحية والنقاشية اليوم، التي تحدثت فيها عن الدروس المستفادة من الكوارث والحوادث العالمية ( التحديات - والفرص ) بمشاركة عدة خبراء ومختصين محليين وعالميين.

وتطرقت الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث إلى محاور عديدة من أبرزها الخبرة الحقيقة ودراسة حالات معينة لتفحص الأسباب الحقيقة والتحديات واستعراض لتسجيل أعداد كبيرة من الحوادث والكوارث خلال السنوات الأخيرة على مستوى العالم مما سبب قلقاً متزايداً على العاملين في هذا المجال والمهتمين، كما وأن تكرار هذه الحوادث ونسبة شدتها تعد أسباب كبيرة لدراساتها وتحليلها ومناقشة أسبابها وتحدياتها لإعطاء وإتاحة الفرصة لخلق مستقبل مستدام.

وشارك في الجلسة الافتتاحية مدير عام HSSE عيد الجعيد ، والعقيد الدكتور عمار مغربي من الدفاع المدني ، والمدير التنفيذي المؤقت للاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء روب بروان والسيدة ايسرا هانزا مدير هندسة المخاطر بمجموعة آيس للطاقة ، ومدير عمليات الحرائق بشركة أرامكو

عقب ذلك تناول المشاركين في ورشة العمل الأولى لليوم الثالث من المؤتمر ، موضوع التقنية والابتكار في إدارة المخاطر مستعرضين من خلالها أبرز مظاهر الابتكار التكنولوجية وكيفية ضبط قوة التقنية وتوجيهها لإنتاج تغييرات مؤثرة على إدارة المخاطر، إضافة إلى مختلف مظاهر الابتكارات التقنية و التقنية وأهميتها للحياة العصرية.

فيما ناقشت ورشة العمل الثانية محور أفضل الممارسات في الاستجابة للطوارئ التي تستعرض التقييم المتكرر والتخطيط والمراجعة الدورية للاستجابة حسب الاحتياجات والقدرات كلما أحتاج الأمر إلى ذلك.

كما تطرقت ورشة العمل الثالثة إلى الأنظمة والمقاييس والسياسات في السلامة من الحرائق والكفاءة في مكافحة الحرائق والتحقيق في الحوادث وإعداد التقارير ، الذي قد شارك بها مهندس الأكواد وخدمات التنظيم بشركة UL المهندس بيكر غيث.

وتحدث المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد بن حسن خلال مشاركته لإحدى ورش عمل اليوم الثالث من المؤتمر عن المعايير واللوائح الهندسية بالمملكة العربية السعودية التي تحوكم العمل الهندسي بما يختص في مجال السلامة.

وفي ختام اليوم الثالث نفذ على هامش المؤتمر فرضية توضح للحضور طريقة التعامل مع الحريق وكيفية الإطفاء والسيطرة عليه بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

20:45ت م

0303



الجبيل الصناعية 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسناقش مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق - الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل - خلال أعمال جلسته الافتتاحية والنقاشية اليوم، التي تحدثت فيها عن الدروس المستفادة من الكوارث والحوادث العالمية ( التحديات - والفرص ) بمشاركة عدة خبراء ومختصين محليين وعالميين.وتطرقت الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث إلى محاور عديدة من أبرزها الخبرة الحقيقة ودراسة حالات معينة لتفحص الأسباب الحقيقة والتحديات واستعراض لتسجيل أعداد كبيرة من الحوادث والكوارث خلال السنوات الأخيرة على مستوى العالم مما سبب قلقاً متزايداً على العاملين في هذا المجال والمهتمين، كما وأن تكرار هذه الحوادث ونسبة شدتها تعد أسباب كبيرة لدراساتها وتحليلها ومناقشة أسبابها وتحدياتها لإعطاء وإتاحة الفرصة لخلق مستقبل مستدام.وشارك في الجلسة الافتتاحية مدير عام HSSE عيد الجعيد ، والعقيد الدكتور عمار مغربي من الدفاع المدني ، والمدير التنفيذي المؤقت للاتحاد الدولي لرؤساء الإطفاء روب بروان والسيدة ايسرا هانزا مدير هندسة المخاطر بمجموعة آيس للطاقة ، ومدير عمليات الحرائق بشركة أرامكو السعودية مزهر القحطاني والمدير العام لبرامج السلامة الكيميائية توني ديامانتيديس .عقب ذلك تناول المشاركين في ورشة العمل الأولى لليوم الثالث من المؤتمر ، موضوع التقنية والابتكار في إدارة المخاطر مستعرضين من خلالها أبرز مظاهر الابتكار التكنولوجية وكيفية ضبط قوة التقنية وتوجيهها لإنتاج تغييرات مؤثرة على إدارة المخاطر، إضافة إلى مختلف مظاهر الابتكارات التقنية و التقنية وأهميتها للحياة العصرية.فيما ناقشت ورشة العمل الثانية محور أفضل الممارسات في الاستجابة للطوارئ التي تستعرض التقييم المتكرر والتخطيط والمراجعة الدورية للاستجابة حسب الاحتياجات والقدرات كلما أحتاج الأمر إلى ذلك.كما تطرقت ورشة العمل الثالثة إلى الأنظمة والمقاييس والسياسات في السلامة من الحرائق والكفاءة في مكافحة الحرائق والتحقيق في الحوادث وإعداد التقارير ، الذي قد شارك بها مهندس الأكواد وخدمات التنظيم بشركة UL المهندس بيكر غيث.وتحدث المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد بن حسن خلال مشاركته لإحدى ورش عمل اليوم الثالث من المؤتمر عن المعايير واللوائح الهندسية بالمملكة العربية السعودية التي تحوكم العمل الهندسي بما يختص في مجال السلامة.وفي ختام اليوم الثالث نفذ على هامش المؤتمر فرضية توضح للحضور طريقة التعامل مع الحريق وكيفية الإطفاء والسيطرة عليه بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:45ت م0303

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