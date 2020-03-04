السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 12 حالة في الجزائر



الجزائر 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وحسب بيان صحفي لوزارة الصحة فقد سُجل اليوم 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة.

وحسب المصدر ذاته لا يزال التحقيق الوبائي مستمرًا، لمعرفة وتحديد هوية جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات.

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20:40ت م

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