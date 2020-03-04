السعودية اليوم / وزير خارجية المملكة المتحدة يصل الرياض



الرياض 09 رجب 1441هـ الموافق 04 مارس 2020م واس

وصل معالي وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

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20:36ت م

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