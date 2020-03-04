السعودية اليوم / رئيس الوزراء السوداني يلتقى بالمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية



الخرطوم 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في مكتبه اليوم بالمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الدكتور عبد الحميد الخليفة الذي يزور الخرطوم حالياً.

وأكد حمدوك خلال اللقاء استعداد بلاده للتعاون مع صندوق الأوبك في ظل عودة السودان للمجتمع الدولي، منوهاً بأن المدة الماضية كانت طاردة لصناديق التمويل المختلفة، مضيفاً أن السودان غني بموارده كماً ونوعاً.

وقال: إن الحكومة منشغلة بتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمستثمرين، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي وذلك من أجل نقل الخبرات واستقدام التقنية الحديثة إلى داخل البلاد وإيجاد الفرص الواعدة للشباب.

بدوره أكد الخليفة رغبة الصندوق الأكيدة في تجديد شراكته مع السودان والإسهامات الفنية في الخطط والمشروعات المستقبلية التي تضعها الحكومة وكيفية تمويلها خاصة تلك المتعلقة بمجالات الطاقة والنفط والمواصلات.

ويهدف صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والدول النامية وهو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) في عام 1976.

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19:55ت م

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