السعودية اليوم / معرض "غراس 2" يبرز دور التقنية لخدمة العملية التعليمية في الرياض



الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بمنطقة الرياض الدكتور حمدان بن مانع العمري, دور التقنية في عملتي التعلّم والتعليم، وأهمية الاستفادة من التجارب المميزة في الميدان في مجال البرمجيات والتطبيقات الذكية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم فعاليات المعرض السنوي "غراس 2", الذي تنظمه إدارة التجهيزات المدرسية على مدى يومين بنادي الشركة

وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية حسن المغامس خلال حفل الافتتاح أن المعرض يهدف إلى إبراز دور التقنية في مجال التعليم وعرض منجزات مراكز مصادر التعلم من خلال 20 مشروعًا وبرنامجًا تقنيًا مميزًا من إنتاج طالبات وأمينات مصادر التعلم وبمتابعة من مشرفات مصادر التعلم.

واستعرض المغامس من خلال عرض مرئي الخطة الاستراتيجية لمصادر التعلم التي ترتكز على ثلاثة أهداف وهي تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلاب وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف الخطة ومنها برنامج الوعي المعلوماتي وتنمية مهارات التعلم الذاتي، وقيم راسخة، وبيئات التعلم الافتراضي والتعليم المدمج، وفن صناعة الوسائل التعليمية، وإضاءات تقنية، وتقنيات الإعلام الجديد، وصيانة أجهزة الجوال.

بعد ذلك تجول العمري في أروقة وأركان معرض " غراس 2" واستمع إلى شرح مفصل عن المشاريع والبرامج التقنية المنفذة من قبل طالبات وأمنيات مصادر التعلم, مشيدا بما شاهده من أعمال ومشاريع.

من جانب آخر عُقد اللقاء المعني بالقيادات التعليمية النسائية, تضمن كلمة لمساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية نهلة الخشعم, وأوبريت، ومسرحية "الوعي المعلوماتي"وعرض مرئي لقصة "غراس٢".

// انتهى //

19:54ت م

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الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بمنطقة الرياض الدكتور حمدان بن مانع العمري, دور التقنية في عملتي التعلّم والتعليم، وأهمية الاستفادة من التجارب المميزة في الميدان في مجال البرمجيات والتطبيقات الذكية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم فعاليات المعرض السنوي "غراس 2", الذي تنظمه إدارة التجهيزات المدرسية على مدى يومين بنادي الشركة السعودية للكهرباء، بحضور مدير إدارة التجهيزات المدرسية حسن بن عبدالله المغامس وعدد من القيادات التعليمية ومشرفي الإدارة وأمناء مصادر التعلم.وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية حسن المغامس خلال حفل الافتتاح أن المعرض يهدف إلى إبراز دور التقنية في مجال التعليم وعرض منجزات مراكز مصادر التعلم من خلال 20 مشروعًا وبرنامجًا تقنيًا مميزًا من إنتاج طالبات وأمينات مصادر التعلم وبمتابعة من مشرفات مصادر التعلم.واستعرض المغامس من خلال عرض مرئي الخطة الاستراتيجية لمصادر التعلم التي ترتكز على ثلاثة أهداف وهي تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلاب وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف الخطة ومنها برنامج الوعي المعلوماتي وتنمية مهارات التعلم الذاتي، وقيم راسخة، وبيئات التعلم الافتراضي والتعليم المدمج، وفن صناعة الوسائل التعليمية، وإضاءات تقنية، وتقنيات الإعلام الجديد، وصيانة أجهزة الجوال.بعد ذلك تجول العمري في أروقة وأركان معرض " غراس 2" واستمع إلى شرح مفصل عن المشاريع والبرامج التقنية المنفذة من قبل طالبات وأمنيات مصادر التعلم, مشيدا بما شاهده من أعمال ومشاريع.من جانب آخر عُقد اللقاء المعني بالقيادات التعليمية النسائية, تضمن كلمة لمساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية نهلة الخشعم, وأوبريت، ومسرحية "الوعي المعلوماتي"وعرض مرئي لقصة "غراس٢".// انتهى //19:54ت م0290

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