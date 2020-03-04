شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» : لم نسجل أي إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عدم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. و وقالت الوزارة أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (93161) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(50690).

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