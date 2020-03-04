شكرا لقرائتكم فيديو.. التحالف يستهدف عربة عسكرية لميليشيا الحوثي بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-04 فيديو.. التحالف يستهدف عربة عسكرية لميليشيا الحوثي بالجوف متابعات الخليج 365 - الرياض نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات نوعية استهدفت آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في الجوف اليمنية. Advertisements واستهدف طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، عربة عسكرية لميليشيا الحوثي في الجوف. ووثق مقطع فيديو نشره التحالف العربي تنفيذ مقاتلات التحالف ضربات بدقة عالية ضد العناصر الحوثية في الجوف، في إطار عمليات الدعم والمساندة للجيش اليمني. وكبد طيران التحالف العربي الميليشيات الحوثية في الجوف خسائر فادحة في العدد والعتاد. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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