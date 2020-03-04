الصحة تؤجل فعالية امش 30 لأجل غير مسمى

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تأجيل فعالية اليوم الوطني للمشي “امش 30″، والتي كان من المقرر أن تقام في مدينة الرياض غدًا الخميس.

ولم تحدد الوزارة موعد إقامة الفعالية، وقالت في بيان لها: “نقدر لكم حرصكم الشديد على فعالية اليوم الوطني للمشي امش 30، والتي سبق الإعلان عنها، ونود إبلاغكم بتأجيل الفعالية المقامة في مدينة الرياض غدًا الخميس”.

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يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ظهور حالة إصابة بالفيروس.

وأكدت وزارة الصحة في وقت سابق، أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وبينت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (93.161) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).

‏ودعت وزارة الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937⁩ في حال وجود استفسار عن الفيروس.

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