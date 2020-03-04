فيديو.. قرار تعليق العمرة هل يشمل أهل مكة ؟

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط أن قرار المملكة إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

Advertisements

وأوضح، خلال مداخلة على قناة “العربية”، أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمون إلى العمرة مشيرًا إلى أنه يمكن زيارة مكة لأي من المواطنين والمقيمين المتواجدين في المملكة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادًا لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، فقد تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد (19-COVID)، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

من جانبها أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية؛ يعد امتدادًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد؛ قرار مسؤول وموفق؛ تقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الناس ودينهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم؛ حيث قررت الشريعة الإسلامية أن كل ما يحفظ هذه الأصول أو أحدها فهو مصلحة معتبرة مطلوبة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر