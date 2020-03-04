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فيتنام تصادر 29 كجم من قرون الخرتيت النادرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوي

أعلنت السلطات الفيتنامية أمس أن مسؤولي الجمارك في مطار بمنطقة دلتا نهر الميكونج صادروا قرون خرتيت تزن نحو 29 كجم من مسافر فيتنامي قادم من كوريا الجنوبية.

وقالت إدارة الجمارك في مدينة «كان تو» إن المصادرة تمت أمس الأول الاثنين عندما فحص أحد مسؤولي الجمارك في مطار المدينة حقيبتين من الأمتعة للفيتنامي دو تانه سون وعثر على أشياء مشتبه بها مخبأة داخل إحدى الحقيبتين.

وطلب المسؤولون من سون فتح الحقيبة، لكن الرجل، 38 عاما، رفض، قائلا إن حقائبه تحتوي على أسماك الكوي وأن فتحها دون وجود نظام أكسجين سوف يؤدي إلى موت الأسماك.