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كورونا يؤجل إياب كأس إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس تأجيل المباراة التي كانت مقررة بين نابولي وإنتر ميلان اليوم في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا، لأجل غير مسمى بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الإيطالية تأجيل المباراة الأخرى بإياب الدور قبل النهائي، والتي كانت مقررة أمس بين يوفنتوس وضيفه ميلان لأجل غير مسمى أيضا.

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واتخذت السلطات قرار تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية تورينو كلاوديو بالومبا، التي كان من المفترض أن تقام بها مباراة يوفنتوس وميلان، إنه كان من الصعب ضمان عدم حضور مشجعين قادمين من المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا في إيطاليا، وبالتالي تقرر تأجيل المباراة بعد محادثات مع وزارات الرياضة والصحة والداخلية.

وتشهد كرة القدم الإيطالية اضطرابا في ظل تأجيل عدد من المباريات من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى إلى جانب مباراتي الكأس.

وتبدو الأمور معقدة بشأن مواعيد المباريات المؤجلة، في ظل ازدحام جدول المنافسات المحلية والأوروبية والحاجة إلى ختام الموسم قبل موعد كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تنطلق في يونيو.