دولي السلة يؤجل تصفيات 3 × 3

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) أمس تأجيل تصفيات كرة السلة للثلاثيات 3 × 3، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في العاصمة اليابانية، بسبب مخاوف تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وكان من المفترض إقامة التصفيات في مدينة بنجالور الهندية في الفترة ما بين 18 و22 مارس الحالي.
وسيواجه فيبا بذلك سباقا مع الزمن لإعادة تنظيم جدول تلك المنافسات، حيث لا بد أن تقام قبل بطولة تأهيلية أخرى مقررة في بودابست بين 24 و26 أبريل المقبل.
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