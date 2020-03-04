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جدة تستضيف مرحلة تحديد بطل ممتاز السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تستضيف صالة وزارة الرياضة بجدة اليوم المرحلة النهائية (خروج المغلوب - البلاي أوف) للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، التي ستقام منافساتها بنظام التجمع.

ويتنافس على اللقب 6 أندية، هي: النصر المتصدر، وأحد الوصيف، بجانب أندية الاتحاد والأهلي والفتح والهلال التي تحتل المراكز من الثالث وحتى السادس على التوالي.

وتلعب البطولة (البلاي أوف) في ثلاثة أدوار، يشهد الأول مباراتين بين المتنافسين لتحديد المتأهل للدور القادم، وفي حال التعادل يلعب وقت إضافي 5 دقائق، ثم يتم التوجه إلى الدور الثاني (نصف النهائي) الذي تأهل له مسبقا النصر وأحد لاحتلالهما المركزين الأول والثاني بالدوري، وتلعب في الثالث 3 مباريات لتحديد المتأهل للنهائي الذي سيلعب أيضا من خلال مواجهتين لتحديد البطل.

وتفتتح المنافسات اليوم بمواجهتين، الأولى بين الهلال والاتحاد، وتليها مواجهة الفتح والأهلي.

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وتستكمل المنافسات غدا بمواجهتي الرد، الأولى بين الاتحاد والهلال، والثانية بين الأهلي والفتح، وسيتم بعد هذه المباراة تحديد المتأهلين للدور نصف النهائي، وفي حال تعادل أي فريقين فإنه يتم التوجه لوقت إضافي.

ويقام السبت المقبل لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بين الخاسرين من مواجهتي الاتحاد والهلال، والفتح والأهلي.

وتنطلق منافسات نصف النهائي الأحد بثلاث مواجهات، حيث يلتقي في الأولى، أحد مع الفائز من لقاء الاتحاد والهلال، فيما يلتقي النصر مع الفائز من مواجهة الأهلي والفتح، على أن تلعب الاثنين المواجهة الثانية للدور نصف النهائي، وتلعب الثلاثاء المواجهة الثالثة والأخيرة لنصف النهائي.

وتقام الأربعاء المقبل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في نصف النهائي.

وتختتم منافسات البطولة في النهائيات التي ستلعب من 3 مباريات في 3 أيام متتالية، بداية من الخميس 12 مارس الحالي (المواجهة الأولى)، ثم تقام المواجهة الثانية الجمعة، والثالثة والأخيرة السبت 14 مارس ليعلن بعدها عن البطل.