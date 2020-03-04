معاقبة مشجعين احتفلوا بسخرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ روما
عوقب ثلاثة مشجعين لفريق بيشيليي بغرامة مالية إثر الكشف عن مؤخراتهم، كاحتفال ساخر، عقب تعادل الفريق أمام مضيفه تيرني في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.
وذكرت الشرطة في مدينة تيرني أمس أن مشجعين للفريق الضيف، جرى تحديد هوياتهم، كشفوا مؤخراتهم أمام جماهير الفريق صاحب الضيافة.
وكان فريق بيشيليي أدرك التعادل 2 - 2 في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وذلك بعد طرد لاعب من صفوف الفريق قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.
وسيجري إلزام المشجعين الثلاثة بغرامات مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف يورو (بين 5522 و11045 دولارا).
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