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معاقبة مشجعين احتفلوا بسخرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ روما

عوقب ثلاثة مشجعين لفريق بيشيليي بغرامة مالية إثر الكشف عن مؤخراتهم، كاحتفال ساخر، عقب تعادل الفريق أمام مضيفه تيرني في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

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وذكرت الشرطة في مدينة تيرني أمس أن مشجعين للفريق الضيف، جرى تحديد هوياتهم، كشفوا مؤخراتهم أمام جماهير الفريق صاحب الضيافة.

وكان فريق بيشيليي أدرك التعادل 2 - 2 في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وذلك بعد طرد لاعب من صفوف الفريق قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

وسيجري إلزام المشجعين الثلاثة بغرامات مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف يورو (بين 5522 و11045 دولارا).