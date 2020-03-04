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300 لاعب يختبرون مواهبهم بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - سكاك استقبلت مبادرة وحدة اكتشاف المواهب لكرة القدم بالجوف على ملعب نادي العروبة أمس الأول، 300 لاعب بحضور نخبة من المدربين الوطنيين، ومشاركة عدد من أكاديميات كرة القدم بالمنطقة، حيث تم توزيع الحضور من المواهب على 3 مجموعات مواليد 2005 - 2006، ومواليد 2007 - 2008، ومواليد 2009 - 2010، قبل الوقوف على مستوياتهم الفنية من خلال تمارين عدة واختبارات متخصصة لاكتشاف الشخصية، القدرات الفردية، المهارة، والسرعة.



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