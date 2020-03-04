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عبيد وحمودة ينضمان للجهاز الفني بالاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اختار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي، المترجم أيمن عبيد للعمل مع المدير الفني فابيو كاريلي.

وعمل عبيد بعدد من الأندية المحترفة كما تواجد مع عدد من المنتخبات السعودية بمراحلها المختلفة، ومن أبرز محطاته العمل مترجما للمدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك.

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وخلال الأيام الماضية استعانت إدارة النادي بسكرتير مدير الاحتراف بالنادي صلاح الدهيثم لمعاونة كاريلي في الترجمة، خاصة وأن الدهيثم يتقن عددا من اللغات من بينها الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية.

كما تعاقدت إدارة النادي مع المعد البدني التونسي عبدالقادر حمودة ليخلف المستقيل الفرنسي بوجمعة محمدي، حيث كان حمودة يعمل خلال الفترة الماضية في الفئات السنية بالنادي.

من جهة أخرى تسلم لاعبو الفريق الأول مكافآت الفوز على الشباب 5 - 1 في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مغادرة بعثة الفريق إلى الرس تأهبا لمواجهة الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري.

وفي إطار دعم خزينة النادي جدد عضو الشرف محمد بخاري عضويته الشرفية الماسية، كما تعاقدت إدارة النادي مع مكتب تسويقي لتفعيل مبادرة (ادعم ناديك) المعنية بالجمهور.