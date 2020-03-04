الأهلي المصري يعلن جاهزية معلول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة
أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية الظهير الأيسر التونسي علي معلول، للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي السبت المقبل في بريتوريا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وقال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي المصري في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن علي معلول سينتظم في التدريبات الجماعية اليوم في بريتوريا بعدما خضع لبرنامج تأهيلي على مدار اليومين الماضيين، للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية.
ولم يشارك معلول في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، بسبب معاناته من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، تعرض له في مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي باستاد القاهرة.
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