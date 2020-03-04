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إيطاليا: لن نغلق المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

قالت وزيرة التعليم الإيطالية، لوتشيا اتسولينا، إنه لم يصدر أي قرار بعد بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد.

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ونقلت وكالتا «انسا» و»ادنكرونوس» للأنباء أمس عن اتسولينا قولها «ليس هناك إغلاقات حتى الآن». وقالت إن من المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.

وكانت الوكالتان ذكرتا في وقت سابق أن السلطات الإيطالية تعتزم إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالتان، استنادا إلى دوائر حكومية، إن من المنتظر إغلاق المدارس اعتبارا من اليوم حتى 15 مارس الجاري.