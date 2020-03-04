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إرهابي جديد يهدد المصلين في مسجد النور بنيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ولينجتون

أعلنت شرطة نيوزيلندا أمس أنها تحقق في تهديدات وجهت ضد أحد مسجدي مدينة كرايستشيرش اللذين شهدا هجوما قتل خلاله شخص مسلح 51 شخصا منذ عام تقريبا.

ونفذت شرطة كانتربري أمر تفتيش في أحد العناوين في كرايستشيرش بعد مشاركة صورة للمصلين في مسجد النور مع محتوى تهديد على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد الماضي. وقالت الشرطة إنها تحدثت مع شاب «19 عاما» فيما يتعلق بالتهديد، وتم نشر الصورة قبل أسبوعين من حلول الذكرى السنوية للهجوم الذي وقع في 15 مارس 2019.

وقال كبير مفتشي الشرطة جون برايس في بيان «تم توجيه اتهام ضد الشاب فيما يتعلق بأمر منفصل، وتواصل الشرطة جمع الأدلة فيما يتعلق بالتهديد المتعلق بمسجد النور».