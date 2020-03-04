شكرا لقرائتكم خبر

إسرائيل تصف فوز العرب في انتخاباتها بالزلزال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القدس المحتلة

وصفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أمس، النتائج التي حققتها الأحزاب العربية في الانتخابات التي جرت بأنها «زلزال».

Advertisements

وأرجعت الصحيفة هذا إلى أن الناخبين من عرب إسرائيل خرجوا بأعداد كبيرة للتصويت، إلى جانب أنهم حصلوا على دعم إضافي من الناخبين اليهود.

وتشير النتائج غير النهائية إلى حصول «القائمة العربية المشتركة»، التي تتألف من أحزاب عربية، على ما لا يقل عن 15 مقعدا، بزيادة مقعدين عن آخر انتخابات، وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست القادم سيكون به 17 نائبا عربيا، وذلك بالنظر لوجود عرب على قوائم أحزاب يهودية.

وأرجعت الصحيفة النتائج الكبيرة إلى عاملين رئيسين: الارتفاع الكبير في إقبال الناخبين من داخل المجتمع العربي، وتراجع دعم الأحزاب اليهودية بين الناخبين العرب.