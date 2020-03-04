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هيئة كبار العلماء: تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين يتفق مع القواعد الشرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت الأمانة العامـة لهيئـة كبـار العلماء أن قرار تعليق العمرة موقتا للمواطنين والمقيمين من قبل الجهات المسؤولة في المملكة قـرار مسؤول وموفـق، ويعد امـتدادا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وتقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الناس ودينهـم وعقولهم وأموالهم ونسلهم، حيـث قررت الشريعة الإسلامية أن كل ما يحفظ هذه الأصول أو أحدها فهو مصلحة معتبرة مطلوبة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

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وقالت في بيان لها أمـس «إن هذه الإجراءات الاحترازيـة التـي تراجـع بشكـل مستمر في ضوء المعطيات داخليا وخارجيا تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ورفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره».

وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة دقيقة من ولي العهد وحكومتهما على المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الجميع من مواطنين ومقيمين بالعناية التامة بما تصدره الجهات المسؤولة في المملكة وأخذه بعين الاعتبار، ومن ذلك التعليمات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مصلحة شرعية ظاهرة والتعاون معها من التعاون على البر والتقوى.