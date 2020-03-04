شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كابول
قال مسؤولون أمس، إن ما لا يقل عن 20 شخصا من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجومين منفصلين بإقليم قندوز بشمال البلاد، وذلك بعد خمسة أيام من توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان اتفاقا في دولة قطر.
وقتلت حركة طالبان 16 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني في هجوم على قاعدة عسكرية في المنطقة الشرطية الثالثة بمدينة قندوز، بحسب ما قاله العضوان بمجلس الإقليم فوزية يافتالي وسيف الله، وأضاف المسؤولان أن أربعة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم آخر، وأصيب شرطي آخر في المنطقة الشرطية الرابعة بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 قتيلا في هجومين بشمال أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.