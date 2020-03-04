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20 قتيلا في هجومين بشمال أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كابول

قال مسؤولون أمس، إن ما لا يقل عن 20 شخصا من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجومين منفصلين بإقليم قندوز بشمال البلاد، وذلك بعد خمسة أيام من توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان اتفاقا في دولة قطر.

وقتلت حركة طالبان 16 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني في هجوم على قاعدة عسكرية في المنطقة الشرطية الثالثة بمدينة قندوز، بحسب ما قاله العضوان بمجلس الإقليم فوزية يافتالي وسيف الله، وأضاف المسؤولان أن أربعة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم آخر، وأصيب شرطي آخر في المنطقة الشرطية الرابعة بالمدينة.