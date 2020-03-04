شكرا لقرائتكم خبر

رئاسة شؤون الحرمين: نعمل على رفع وعي قاصدي الحرمين تجاه كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، عن إطلاق الرئاسة عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وزيادة وعي العاملين على مختلف فئاتهم بالمسجد الحرام وتعميق خبراتهم بطرق التعامل معه والوقاية منه، من أجل التأكد من سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين، بما يمكنهم من أداء مناسكهم وطاعاتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة.

Advertisements

وأوضح أن الرئاسة نظمت سلسلة من البرامج التوعوية والندوات العلمية والمحاضرات التثقيفية لرفع الوعي بين منسوبي ومنسوبات الرئاسة بطرق انتقال العدوى وسبل التحصن منها والقيام بالإجراءات الاحترازية ضدها، وسخرت شاشاتها الالكترونية لبث محتوى توعوي تثقيفي بلغات عدة، يستهدف قاصدي المسجد الحرام، يشرح فيه سبل الوقاية من العدوى وتجنب مواطن الزحام وطرق تعقيم الأيدي.

وفيما يتعلق بالإجراءات الميدانية أكد حيدر أن الرئاسة تعمل على غسل المسجد الحرام وأسطحه وساحاته ست مرات يوميا بعد أن كانت أربع مرات يوميا..

ونوه حيدر بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء من تأكيد على أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل موقت في مواجهة فيروس كورونا الجديد تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، مبينا أن الرئاسة تقدم أقصى الجهود والطاقات وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية الاستباقية لتحقيق تطلعات القيادة ولضمان صحة قاصدي الحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء الإيمانية الخاشعة، وتذليل أي عقبات تحول دون أداء فرائضهم ومناسكهم.