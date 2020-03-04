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الخريف: قطاع التعدين سيولد 219 ألف وظيفة جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي جدة

توقع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى توليد 219 ألف وظيفة جديدة.

وأوضح خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الثالث عشر في جدة أمس، أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تهدف إلى تطوير القطاع وتأهيله ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية.

وقال خلال كلمته في المؤتمر، الذي تنظمه وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض على مدى 3 أيام «نعمل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطوير وتسهيل كل ما من شأنه أن يدعم الصناعة التعدينية في السعودية، كما نفخر بما تحقق من تطورات ومنجزات في دعم قطاع التعدين، بتوفيق من الله ثم بجهود مشتركة من العاملين في الوزارة والجهات ذات العلاقة».

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وأوضح أن مبادرة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وهي إحدى مبادرات وكالة الوزارة للثروة المعدنية ذات العلاقة بالمؤتمر تضم في نسختها الأولى بيانات المسح والتنقيب الجيولوجية لأكثر من ستة عقود من أعمال الاستكشاف الجيولوجي في المملكة، حيث تساهم في توفير بيانات جيولوجية متعددة تمكن المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية عن مواقع التمعدن والثروات المعدنية في السعودية.

وتتضمن أعمال المؤتمر عرض عدد من أوراق العمل إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة بموضوعات عدة في علوم الأرض، منها جيولوجيا الوطن العربي، والهندسة الجيوتقنية، والمخاطر الجيولوجية، وهندسة الزلازل، والجيوفيزياء التطبيقية، والسياحة الجيولوجية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والاستثمار التعديني، والاستدامة وتنمية الموارد المائية، والجيولوجيا البيئية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم من الوزارات والاتحادات ومراكز البحوث والمنظمات ذات العلاقة، إضافة إلى الهيئات والشركات والمؤسسات والصناديق المتخصصة في الاستثمار التعديني وعلوم الأرض.

يذكر أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثالث عشر يعد امتدادا لسلسلة من المؤتمرات الدولية التي تنظمها الجمعية السعودية لعلوم الأرض بشكل دوري منذ عام 1992م لدعم وتعزيز التنمية المستدامة للثروات المعدنية في المملكة.

حضر الافتتاح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري.