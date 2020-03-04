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100 دولة تعرض تراثها في مهرجان الثقافات والشعوب بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المدينة المنورة

تجتمع 100 دولة حول العالم تحت سقف واحد لتعرض تراثها وأصالتها وحضاراتها، والعادات والتقاليد التي تربط الشعوب بأوطانهم، وذلك خلال مهرجان الثقافات والشعوب التاسع الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ويعد المهرجان أحد التظاهرات الثقافية المؤثرة في مستوى منطقة المدينة المنورة، يبرز من خلالها الطلاب ثقافات عدة لبلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار والمحبة، ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب، ويسهم في تنمية القيم الإسلامية وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، إضافة إلى الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

ويشهد المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى الـ 13 من رجب الحالي بالجامعة الإسلامية إقبال الزائرين من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، حيث يضم 100 جناح تمثل جنسيات الدول المشاركة من مختلف قارات العالم، ويقوم على تلك الأركان والأجنحة المشاركة الطلاب الدارسون في كليات الجامعة الإسلامية من مختلف الجنسيات، وهم يرتدون الزي التقليدي الذي يميز بلدانهم، وتعرض في الأجنحة لمحات تعريفية عن أوطانهم والجوانب البارزة من موروثها الحضاري والإنساني، والمراحل التي مرت بها منذ نشأتها وتطورها، إلى جانب الأدوات التراثية المستخدمة في الحياة الاجتماعية والأطعمة لكل بلد.

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ويحرص مرتادو «مهرجان الثقافات والشعوب» على التقاط الصور التذكارية التي توثق أركان الدول المشاركة في المهرجان واللباس الرسمي، إذ يتيح المهرجان الفرصة للزائرين للمشاركة في الفعاليات المصاحبة والبرامج والأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات، والمسابقات اليومية في أجواء ترفيهية امتزجت بوجهة ثقافية تعليمية في رحاب طيبة الطيبة.

وتشهد الدورة الحالية لمهرجان الثقافات والشعوب وللمرة الأولى مشاركة ميدان الفروسية بالمدينة المنورة الذي ينظم فعاليات مسابقة الرماية بالقوس من صهوة الخيل بمشاركة الفرسان، كما تشمل الفعاليات المصاحبة للمهرجان إقامة ماراثون للجري، ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة، ومسابقة «شاعر الجامعة».

وجرى تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة كمديرية السجون، ووزارة الإسكان، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية.

ويفتح المهرجان أبوابه على فترتين صباحية من الـ 9 حتى الـ 12 ظهرا، ومن الـ 5 مساء حتى الـ 10 مساء ليستقبل الزوار من مختلف الفئات، وخصص ركن للأطفال مهيأ بالوسائل الترفيهية التعليمية، ويحوي تجارب تقنية جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.