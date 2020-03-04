الفيصل: مكانة ومقومات مكة جديرة بالاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اجتماعا بحضور نائبه بدر بن سلطان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وقيادات الوزارة.
وأكد الفيصل في بداية الاجتماع، المكانة التي تحتلها المنطقة وما تزخر به من مقومات في مختلف المجالات ومن بينها الصناعة والتعدين، لافتا إلى ضرورة استثمار تلك المقومات بما يعود على الوطن بالنفع ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوه إلى أهمية التوسع في المجالات الصناعية، والتي تسهم في تحويل المملكة من بلد مستهلك إلى منتج، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الجوانب البيئة والعناية بها، وعدم تأثرها سلبا بالتوسع في الجوانب الصناعية.
وقدم الوزير الخريف عرضا عن الوضع الصناعي في منطقة مكة المكرمة، كما تطرق الاجتماع للخطط والبرامج المستقبلية في المنطقة.
وكان أمير المنطقة، ونائبه استقبلا في مقر الإمارة بجدة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والذي قدم للسلام عليهما.
وقدم الخريف لهما، نبذة عن أعمال الوزارة في المنطقة، مثمنا لهما الدعم الذي يلقاه القطاع في المنطقة.
الوضع الصناعي بمنطقة مكة:
- 1517مصنعا فيها يعمل بها
- 11800شخص
- 27مجمعا مخصصا للأنشطة التعدينية
- 216رخصة كشف أصدرت لهذا النشاط
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