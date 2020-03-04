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أمير الشرقية يدشن أكاديمية نسائية لتعليم سياقة السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم سياقة السيارات في المبرز، وذلك بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر.

ويأتي إنشاء الأكاديمية في إطار جهود أرامكو السعودية لتمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وتعزيز السياقة الآمنة والسلامة على الطرق، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وذكر المهندس الناصر أن القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة فتح آفاق الفرص والتمكين لملايين الفتيات والسيدات في المملكة مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى بيئة الأعمال والتنمية بشكل عام في المملكة.

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وأضاف أن هذه الأكاديمية التي تشرفت أرامكو السعودية بتنفيذها في محافظة الأحساء، وهي أرض الخير والعراقة، تعد الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط من حيث الحجم والنوعية والتقنيات الذكية المستخدمة، مبينا أن خريجات الأكاديمية خلال فترة التشغيل التجريبي كانت تجربتهن متميزة، وأن الشركة تتطلع لأن تتمكن الأكاديمية خلال السنوات العشر المقبلة من تدريب 200 ألف سيدة.

ويعمل بأكاديمية الشرقية للسياقة أكثر من 250 موظفة سعودية كمدربات ومحاضرات، إضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل، ويتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل. ويتوفر للمتدربات نفس المنهج التعليمي عالي الجودة الذي يقدمه مركز أرامكو السعودية لتعليم سياقة السيارات في الظهران، وهو أول مراكز تعليم سياقة السيارات التي أنشأتها الشركة.

كما تمنح الأكاديمية شهادة برنامج السياقة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة ومراقبة الأداء التي تتم على مدار اليوم، وفقا لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا.

وتتميز الأكاديمية بجودة العرض، البيئة الذكية، التقنية المتقدمة، التفاعلية، الأفضل في فئتها، التقنيات الحائزة على جوائز، مركز القيادة الوحيد الذي يتم تشغيله بنسبة 100% من قبل السعوديين، بيئة عمل جيدة ومعتمدة للمدربات، الرعاية النهارية، عيادة متكاملة للاختبارات، والمدعومة بالكامل من قبل أرامكو السعودية.

أكاديمية الشرقية النسائية: