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مكة المكرمة «مكتبة العالم» في النقوش الشاهدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تزخر مجموعة من متاحف المملكة بنوع مهم من أجمل القطع الأثرية وأكثرها قيمة، وهي النقوش الشاهدية المحفورة على شواهد القبور.

وتمثل هذه النقوش والكتابات قطعا من أنفس الآثار السعودية تعود إلى بواكير القرن الأول الهجري.

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وعن هذا النوع من الآثار أوضح عالم الآثار السعودي الدكتور أحمد الزيلعي في بحث له بعنوان الكتابات والنقوش العربية الإسلامية على الأحجار في المملكة العربية السعودية أن النقوش الشاهدية أو الكتابات على شواهد القبور تعد من أجمل الكتابات المنقوشة على الأحجار؛ لكونها تصنع خصيصا لخدمة غرض محدد، وتحمل مضامين يجري اختيارها بعناية فائقة، وينفذها على بلاطة الشاهد في الغالب خطاطون ماهرون ومحترفون يبذلون جل عنايتهم في رسم الحروف وزخرفتها وتجميل بلاطة الشاهد وتحليتها بعناصر نباتية وهندسية فائقة الجودة بحيث جعلت هذا النوع من الكتابات يتفوق على ما سواه من الكتابات الأخرى المنقوشة على الأحجار.

وعن الأمكنة التي تنسب إليها النقوش الشاهدية في المملكة، ذكر الزيلعي بأن مكة المكرمة هي الأكثر احتضانا لهذا النوع من الآثار «فهي في عداد الأمكنة التي توصف بأنها مكتبة العالم في هذا النوع من النقوش، ومن أكثر الحواضر الإسلامية تجويدا للكتابة الشاهدية على الأحجار، ومقبرتها المسماة مقبرة المعلاة من أشهر وأقدم المقابر في العالم الإسلامي، ومن أقدم ما عرف تقليد الكتابة الشاهدية على قبورها حيث احتفظت قبور تلك المقبرة بنماذج مبكرة من الكتابة الكوفية، ثم بنماذج كوفية أخرى متدرجة في البكور، ثم أحدث نسبيا حتى ظهور خط النسخ وخط الثلث وغيرهما من الخطوط العربية الإسلامية حتى العصر العثماني.

وبين أن النقوش الشاهدية في المملكة تتميز بأنها تغطي جميع مراحل تطور الخط العربي الإسلامي على شواهد القبور، فمنها ما يعود إلى بواكير القرن الأول الهجري، ثم مرورا بجميع القرون والمراحل التاريخية التي مرت بها جزيرة العرب حتى العصر العثماني، كذلك تتميز بأنها تجمع بين جميع الظواهر الزخرفية المتصلة بتجويد الخط وزخرفته وتحليته وتجميله من بسيط إلى مورق ومشجر ومضفور وذي أشكال وسمات هندسية.

أغلب مضامين الشواهد تدور حول: