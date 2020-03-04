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الداخلية: تعليق العمرة موقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الجديد ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، جرى إيقاف العمرة موقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى، طبقا لما أكده مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أمس.

وأوضح المصدر أنه انطلاقا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادا لقرارها القاضي بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتا من خارج المملكة، وقرارها بتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، فقد تقرر بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات وضع الفيروس، إيقاف العمرة موقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

ويأتي هذا القرار الوقائي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود المتخذة والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد والسعودية تتعامل مع الملف بأقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حتى قبل تسجيل أول إصابة داخليا، وتعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في الداخل يأتي في إطار تلك التدابير المشددة.

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قرار تعليق عمرة سعوديي الداخل والمقيمين جاء مع بدء تسجيل حالات اشتباه، مما يجعل منه قرارا مدروسا في توقيته، تحوطا من انتقال الفيروس إلى الحرمين الشريفين، وما سيخلفه ذلك من تداعيات خطيرة نتيجة الحشود الكبيرة.

يهدف إلى استكمال الجهود المتخذة، ويأتي امتدادا لوقف طلبات العمرة من الخارج ووقف التأشيرات السياحية لمواطني الدول الموبوءة بالكورونا وتعليق استخدام الهوية الوطنية في تنقلات الخليجيين من وإلى المملكة، وذلك كله بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة يأتي في الوقت الذي تشرع فيه السلطات الصحية بإجراءات التقصي الوبائي لمخالطي الحالة الوحيدة المكتشفة حتى الآن، والتي شملت نحو 70 شخصا، وهو ما يعلي من أهمية هذه الخطوة في ظل تسجيل عدد من حالات الاشتباه لا تزال في انتظار نتيجة تحاليلها.

تثبت السعودية بقراراتها المتعلقة بوقف العمرة من الداخل أو الخارج أنها تتعامل مع هذا الملف في إطار مسؤولية كاملة بصفتها حامية وخادمة الحرمين الشريفين، وأنها لا تتعامل مع هذا الأمر من أي منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه.

بقرارها تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة تؤكد الحكومة السعودية حرصها على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته وصولا إلى القضاء عليه.

المملكة تعد من الدول القلائل التي اتخذت قرارات صارمة وشجاعة في إطار دعمها للجهد الدولي الرامي لمحاصرة كورونا، حيث وجدت قراراتها إشادات عالمية، كما حظيت خطوة تعليق العمرة والزيارة بتأييد ومباركة كبار علماء المسلمين والمنظمات الإسلامية وقادة الرأي والسياسيين في العالم الإسلامي.