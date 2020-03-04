اخبار السعوديه

إرشادات وقائية على شاشات المسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

إرشادات وقائية على شاشات المسجد الحرام
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الصحة مواد توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الرئاسة تكثف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدي لهذا الفيروس للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات وقائية على شاشات المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا