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هل ينتقل كورونا عند السفر بالطائرة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بحثا عن فيروس كورونا بدأت المطارات الرئيسة في فحص المسافرين، وقطعت أكثر من 30 شركة طيران - بما في ذلك دلتا وأمريكا والولايات المتحدة - رحلاتها إلى الصين، لكن هذه التدابير قد لا توفر الكثير من العزاء لأي شخص يجب أن يستقل طائرة.

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن التفشي، إلا أن العلماء يعرفون بعض الشيء عن فيروسات التاج المشابهة وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا. فكيف تنتشر تلك الفيروسات - وخاصة على الطائرات؟ وما مدى خطورة تهديد فيروس كورونا مقارنة بأمثال الإنفلونزا؟

احتمالية الإصابة

شرع فريق من الباحثين في مجال الصحة العامة في دراسة كيف يمكن أن تغير الحركات العشوائية حول مقصورة الطائرة من احتمال إصابة الركاب بالعدوى، ولاحظ «فريق أبحاث FlyHealthy» سلوكيات الركاب وأفراد الطاقم على متن 10 رحلات جوية أمريكية عابرة للقارات من ثلاث إلى خمس ساعات، بقيادة فيكي ستوفر هيرتزبرغ من جامعة إموري وهوارد فايس، ولم ينظروا فقط في كيفية تحرك الناس حول المقصورة، ولكن أيضا في كيفية تأثير ذلك على عدد ومدة اتصالاتهم

مع الآخرين، حيث أراد الفريق تقدير عدد اللقاءات القريبة التي قد تسمح بالنقل خلال الرحلات الجوية العابرة للقارات.

وقال أستاذ علم الأحياء والرياضيات بجامعة ولاية بنسلفانيا فايس «لنفترض أنك جلست في مقعد بالممر أو مقعد متوسط ​​وأنا أمشي في طريقي للذهاب إلى المرحاض، سنكون على اتصال وثيق، وهذا يعني أننا سنكون على بعد متر، لذلك إذا كنت مصابا، فبإمكاني أن أنقل إليك»، وكشفت الدراسة التي أجريت في 2018، أن معظم الركاب غادروا مقاعدهم في مرحلة ما لاستخدام مرحاض أو فحص الصناديق العلوية خلال هذه الرحلات متوسطة المدى.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للطائرات؟

تعرف منظمة الصحة العالمية ملامسة الشخص المصاب بأنه جالس في صفين ملاصقين لبعض، لكن الناس لا يجلسون فقط أثناء الرحلات الجوية، خاصة تلك التي تدوم أكثر من بضع ساعات، ولكن يزورون الحمام ويمدون أرجلهم ويأخذون الأشياء من الصناديق العلوية.

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أرقام

38 % من الركاب غادروا مقاعدهم مرة واحدة

24 % من الركاب غادروا مقاعدهم أكثر من مرة

38 % من الركاب بقوا في مقاعدهم طوال الرحلة

43 % فقط من الركاب في مقاعد النوافذ تنقلوا في جميع أنحاء الطائرة

80 % من من الركاب الجالسين على الممر تنقلوا في جميع أنحاء الطائرة

التأمين على السفر

تشير InsureMyTrip إلى ارتفاع الطلب عليه منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية

يظهر باحثو البيانات في مقارنة التأمين على السفر زيادة بنسبة 60% منذ 21 يناير 2020 وبالتحديد ميزة «إلغاء لأي سبب».

نصيحة مفيدة للسفر بالطائرة

حافظ على النظافة وتجنب لمس فمك أو أنفك أو أذنيك

لا تمنع الأقنعة أي شخص من الإصابة بالفيروس بل تقلل من خطر انتشاره

لا تتكهن مطلقا بالسلامة في أي مكان

ضع الأمور في نصابها الصحيح بدلا من الانغماس في الإثارة الإعلامية

ادفع بواسطة بطاقة الائتمان لتقلل عملية اللمس

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