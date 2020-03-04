، اتحاد القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا مع الأندية المشاركة آسيويًّا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بمقّره في الرياض؛ اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، وممثلو أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون؛ التنسيق قبل الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، وذلك من أجل تحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، نتيجة بعض القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخرًا بسبب انتشار فايروس كورونا.
من جانبه أكد الأمين العام إبراهيم القاسم، أن الاتحاد السعودي حريص على إقامة هذا الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، مشددًا على دعم الاتحاد السعودي لمطالب الأندية في الاجتماع الذي سيناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بجدولة المباريات.الاتحاد السعودي لكرة القدم
اتحاد القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا مع الأندية المشاركة آسيويًّاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-04
عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بمقّره في الرياض؛ اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، وممثلو أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون؛ التنسيق قبل الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، وذلك من أجل تحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، نتيجة بعض القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخرًا بسبب انتشار فايروس كورونا.
من جانبه أكد الأمين العام إبراهيم القاسم، أن الاتحاد السعودي حريص على إقامة هذا الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، مشددًا على دعم الاتحاد السعودي لمطالب الأندية في الاجتماع الذي سيناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بجدولة المباريات.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
08:14 PM
عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بمقّره في الرياض؛ اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، وممثلو أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون؛ التنسيق قبل الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، وذلك من أجل تحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، نتيجة بعض القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخرًا بسبب انتشار فايروس كورونا.
من جانبه أكد الأمين العام إبراهيم القاسم، أن الاتحاد السعودي حريص على إقامة هذا الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي، مشددًا على دعم الاتحاد السعودي لمطالب الأندية في الاجتماع الذي سيناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بجدولة المباريات.
، اتحاد القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا مع الأندية المشاركة آسيويًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا مع الأندية المشاركة آسيويًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.