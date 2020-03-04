، مديرة "النقد الدولي": "كورونا" سيخفِّض النمو العالمي في 2020 ،

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لفتت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريساتينا جورجيفا الانتباه اليوم الأربعاء إلى أن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفِّض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي.
وذكرت "جورجيفا" أن صندوق النقد سيضطر إلى تعديل خفض توقعاته للنمو مجددًا في الأسابيع المقبلة، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّنت المديرة التنفيذية للصندوق أن الفترة الزمنية لانتشار الفيروس يصعب التكهن بها.
وأضافت بأن فاعلية إجراءات التخفيف ستلعب دورًا رئيسيًّا في تحديد طبيعة الآثار الاقتصادية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قدَّر صندوق النقد النمو العالمي للعام 2019 عند 2.9 في المئة، وللعام 2020 عند 3.3 في المئة. وفي فبراير (شباط) الجاري أشار الصندوق إلى أن تفشي فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو في 2020.كريستالينا جورجيفا فيروس كورونا الجديد
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 08:26 PM
الصندوق يضطر إلى خفض توقعاته مجددًا
لفتت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريساتينا جورجيفا الانتباه اليوم الأربعاء إلى أن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفِّض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي.
وذكرت "جورجيفا" أن صندوق النقد سيضطر إلى تعديل خفض توقعاته للنمو مجددًا في الأسابيع المقبلة، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّنت المديرة التنفيذية للصندوق أن الفترة الزمنية لانتشار الفيروس يصعب التكهن بها.
وأضافت بأن فاعلية إجراءات التخفيف ستلعب دورًا رئيسيًّا في تحديد طبيعة الآثار الاقتصادية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قدَّر صندوق النقد النمو العالمي للعام 2019 عند 2.9 في المئة، وللعام 2020 عند 3.3 في المئة. وفي فبراير (شباط) الجاري أشار الصندوق إلى أن تفشي فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو في 2020.
، مديرة "النقد الدولي": "كورونا" سيخفِّض النمو العالمي في 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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