، غرفة جدة تطلق مجلس "صناعيي المحافظة لتحقيق رؤية 2030" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تكريم "الخليج 365" لرعايتها

أطلقت غرفة جدة اليوم مجلس صناعيي جدة الأول بعنوان "تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030" برعاية صحيفة "الخليج 365" وبرعاية من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك بقاعة ليلتي بمحافظة جدة بحضور ممثلي قطاعات الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعي والاستثماري.

وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية أمام القطاع الصناعي خلال جلسات لقاء المجلس حول توجهات الوزارة واستراتيجياتها في ظل ما يشهده القطاع الصناعي بالمملكة من تطور مطرد، وجهود الدولة في دعم التنمية الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق البرامج الهادفة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يعد من أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم على أن إطلاق الغرفة لمجلس صناعيي جدة الأول يجسد شراكة الغرفة الفاعلة مع الوزارة فيما يخدم مجتمع الأعمال ويرتقي للتنمية الوطنية ويسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي من جهة وبين الصناعيين والمستثمرين في الصناعة من جهة أخرى.

وأبرز مجهودات الجهات المشاركة في البرنامج الخاص بمجلس صناعيي جدة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مبيناً أنه سيتم استعراض الأطروحات والأفكار ومناقشتها، والتي من شأنها تفعيل دور القطاع الصناعي مع الجهات الداعمة ذات العلاقة بالشأن الصناعي.

كما تصدر برنامج الجلسات العلمية للقاء مجلس صناعيي جدة "البنية التحتية للصناعة" والتي يديرها عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم بن محمد بترجي، والتي تطرقت للتعريف بالخدمات وإلقاء الضوء على البرامج المستحدثة وعرض الفرص وبحث التحديات وطرح الحلول في الشأن الصناعي.

وخصص اللقاء جلسة لتنمية الصناعة حيث حملت هذه الجلسة خدمات الوكالة وما يتعلق بها من برامج وتحديات وحلول كما حظي بعقد جلسة لـ "خدمات الصناعة"، والتي أدارها المستثمر الصناعي أيمن بن طالب، حيث تم تقديم أطروحات لوكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس مازن بن محمد جوهر، ووكيل الوزارة للرقابة الصناعية فيصل الشمري.

كما اشتمل على جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الفرص وبحث التحديات والتعريف بالتوجهات الإستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاعي الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكة المكرمة، في ظل مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة التي تسير على مصاف القوى الصناعية الرائدة وتحقيق إنجازات متقدمة في التنمية الصناعية.

وفي نهاية اللقاء كرّم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل الجهات المشاركة فيما كرم صحيفة "الخليج 365" ضمن الجهات المشاركة وتسلم درع التكريم مدير التحرير بالمنطقة الغربية عبدالله الراجحي.

غرفة جدة