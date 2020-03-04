شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعترف بمصرع 5 قيادات عسكرية بارزة تابعة لها (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الاربعاء، 2020/3/4م، بمصرع خمسة من القيادات العسكرية البارزة، الذين سقطوا في جبهات القتال مع القوات الحكومية وبتغطية مباشرة لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب.

ونشر موقع “سبأ نت” الخاضع لسيطرة الحوثيين، خبرا تحدث عن تشيع المليشيات الحوثية خمسة من القيادات العسكرية في مديرية آرحب بمحافظة صنعاء.

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وبحسب “سبأ نت”، فأن القيادات الذين لقوا مصرعهم، العقيد “مراد حيدر الحباري” والعقيد “محمد يحيى شريان” والعقيد “محمد احمد أبو هادي” و”رضوان نبيل الهرين” و”جبر يحيى الجبر”.

وتجدر الاشارة إلى أن المليشيات تتكبد خسائر كبيرة في الارواح بمختلف الجبهات التي تدور فيها المعارك بمحافظة الجوف ومأرب والضالع والحديدة، فيما تكثف مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات لعناصر الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب.

وكان الناطق الرسمي بإسم الوية العمالقة قد نشر في وقت سابق من مساء اليوم بأن المليشيات عجزت عن إستقدام مقاتلين جدد من أبناء تهامة لرفد جبهاتها المتهالكة.