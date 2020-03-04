شكرا لقرائتكم خبر عن أسد جبلي يقتحم “منزل“ من النافذة.. شاهد ماذا وجدت الشرطة بحوزته لحظة الإمساك به؟ (صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة الإمساك بـ"أسد جبلي" بعد أن تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل سكني جنوب ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في الآونة الأخيرة.



وأوضحت الصحيفة، أن الواقعة حدثت في مدينة "سيمي فالي" بمقاطعة "فينتورا" في "كاليفورنيا"، مشيرة إلى أن سكان المنطقة انتبهوا إلى وجود الأسد الجبلي وأبلغوا الشرطة بشأنه.

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أسد جبلي يقتحم “منزل“ من النافذة.. شاهد ماذا وجدت الشرطة بحوزته لحظة الإمساك به؟ (صادم)

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وعلى الفور أصدرت الشرطة المحلية تحذيرًا لسكان المنطقة وحثتهم على ضرورة البقاء داخل منازلهم لحين السيطرة على الوضع.

وتم تخدير الأسد الجبلي ونقله بعيدًا عن المنطقة، على أن يتم إطلاقه في منطقة جبلية بعيدة عن الأحياء السكنية.

وذكرت الصحيفة أن الأسد الجبلي كان يلتهم حيوان "راكون" قبل الإمساك به، ويُظهر الفيديو المرفق قيام المختصين بتخديره وتقييده ثم حمله ونقله من المنزل إلى سيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مالكة المنزل "لين روبليدو" قولها إنها لم تكن تدري بوجود الأسد الجبلي في فناء منزلها ، ولم تكتشف الأمر سوى بعد حضور الشرطة وتحذيرها ومطالبتها بعدم الخروج، وعندما نظرت إلى الخارج، تأكدت من وجوده بالفعل على مقربة من إحدى نوافذ المنزل.