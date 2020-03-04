للوقاية من كورونا.. تعليم الداير يتراجع عن تفعيل «البصمة» في المدارس

تراجع مكتب تعليم الداير بإدارة تعليم صبيا، عن تطبيق نظام البصمة في المدارس المرتبطة به، بعد أقل من أسبوعين من إقرارها؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك، في تعميم عاجل صادر عن مدير المكتب، وجَّه فيه بإيقاف العمل مؤقتًا بالبصمة في إدارة المكتب بقسميه (بنين -بنات)، والأقسام المرتبطة وجميع مدارس المكتب، مشددًا على تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدارس، وتوفير كل المستلزمات و المعقمات.

وكان قرار إدارة تعليم صبيا، ممثلة في مكتب تعليم محافظة الدائر، بتطبيق نظام البصمة على دوام معلمي المدارس بالحد الجنوبي؛ لضبط عملية الحضور والانصراف، ورفع الأداء والانضباط العام، أثار حفيظة المعلمين، الذين أكدوا أنه لم يراعِ الطبيعة النائية والوعرة للمحافظة.

وبرر المعلمون تذمرهم بأنه ليس عائدًا إلى رغبة في التسيب، لكن بسبب ظروف المحافظة الحدودية، وضعف البنية التحتية.

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