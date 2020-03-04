الدفاع المدني بالقنفذة ينظم برنامج تدريب لمنسوبيه

نظَّمت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة- اليوم الأربعاء- برنامجًا للعاملين بالفرق الميدانية؛ بالتعاون مع إدارة الشئون الصحية بالقنفذة بعنوان الإنعاش القلبي الرئوي، وطرق الوقاية من الأوبئة. وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه البرامج تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة، التي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات، التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء. اقرأ أيضا Advertisements بالفيديو.. مدني عسير يعلق على واقعة الثعبان الضخم بـ«عقبة ضلع» بالصور.. أمير نجران يقلد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

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